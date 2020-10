Juve-Napoli, sui quotidiani di oggi si ipotizza un accordo tra De Luca e Dela

224 Visite

ll possibile contatto, una telefonata fra De Luca e De Laurentiis, viene ipotizzato da più parti . E non solo perché Vincenzo De Luca, presidente della Campania, è amico di vecchia data di Aurelio De Laurentiis, nipote del celebre Dino, produttore cinematografico e imprenditore di successo, presidente del Napoli e anche lui come De Luca allergico alle formalità e all’etichetta, propenso all’iperbole e con un ego in qualche modo simmetrico a quello del politico.

Il sospetto resta perché i due – come racconta Il Corriere della Sera – sono ormai da tempo legati anche politicamente, e questo nonostante un tempo De Laurentiis si schierò a favore del centrodestra e di Caldoro, candidato alla Regione per Forza Italia, per poi comunque virare a 360 gradi, dichiararsi un «intellettuale di sinistra», amico dello juventino De Luca dal 1994 e ora anche supporter della sua rielezione alla guida della Campania. Ha destato scandalo e reazioni il suo endorsement di qualche giorno fa, poco prima delle elezioni: «Cari campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania”. L’Asl di Napoli, inoltre, dipende dalla Regione che De Luca amministra. Asl che interviene dove altre Asl, per analoghi contesti, non sono intervenute.