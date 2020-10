Caso Juve-Napoli, tutti hanno ragione e tutti torto? Il chiarimento dell’Asl a firma della dottoressa Granata

144 Visite

La Lega si aggrappa al protocollo nazionale firmato mesi fa dalle squadre, con l’avallo del Cts e del governo; il Napoli che scarica su tutto l’Asl Napoli 1. Il servizio di epidemiologia dell’Asl Napoli 2 nord che tenta di far chiarezza. Un guazzabuglio, in realtà.

A firmare la nota di chiarimento inviata al Napoli da parte dell’autorità sanitaria locale sono Maria Rosaria Granata, medico villaricchese, compagna dell’ex sindaco di Marano Mauro Bertini, ed Enrico Bianco, a capo del Dipartimento. La Granata è la responsabile dell’ufficio Epidemiologia e prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord che, insieme con Bianco, ha risposto alla richiesta di chiarimento della società azzurra.

“Tenuto conto che i calciatori e i contatti stretti, recandosi in trasferta, avrebbero avuto una pluralità di contatti con soggetti terzi, si ritiene non sussistano le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza. Pertanto resta l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario”.













