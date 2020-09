Luigi Di Maio a Giugliano per Nicola Pirozzi sindaco

65 Visite

Sabato 26 settembre il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà di nuovo a Giugliano per sostenere il Candidato Sindaco Nicola Pirozzi al ballottaggio. Il Ministro incontrerà i cittadini presso Party House Cinque Sensi in via Ripuaria, 280 località Varcaturo.

Il governo nei prossimi mesi scriverà i progetti per spendere i miliardi del Recovery Fund; i territori dovranno ripartire da nuove prospettive di sviluppo lavorativo, incentrate su ambiente, digitalizzazione ed infrastrutture.

“Chiedo ai cittadini di gestire al meglio questo voto, questo appuntamento elettorale, perché significa mettere le chiavi di una parte di quei miliardi di euro tra le mani di un primo cittadino responsabile, d’esperienza e capace come Pirozzi”. Così il Ministro Di Maio a sostegno di Nicola Pirozzi.

“Ambiente, trasporti, cultura, visione e protezione del territorio. Una squadra fatta di giovani amministratori potrà dare una svolta alla nostra Giugliano. Il 4 e 5 ottobre invitiamo tutti ad andare a votare Nicola Pirozzi”. Aggiunge il deputato Salvatore Micillo già sottosegretario all’ambiente e componente della VIII Commissione (Ambiente).













