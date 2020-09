Dramma a Giugliano: il suicidio di Carla, avvocato e madre di un bimbo

341 Visite

A Giugliano una donna, di nome Carla, si è tolta la vita nella tarda mattinata di ieri, 24 settembre. La donna aveva 45 anni e si è tolta la vita dandosi fuoco nella cantina della sua abitazione nel parco di Colle degli Osci a Licola, in fascia costiera giuglianese, in via San Nullo. Carla, esercitava la professione di avvocato, in passato già aveva tentato il suicidio per ben 2 volte e pare soffrisse di depressione. La 45enne lascia un bambino di 7 anni che, al momento della tragedia, era a scuola. Prima di uccidersi, la madre lo aveva accompagnato lei stessa nell’istituto.













