Meraviglie di Forcella: apre le sue porte la Chiesa di Sant’Agrippino

UNA VISITA GUIDATA ESCLUSIVA:

SABATO 26 SETTEMBRE CHIESA DI SANT’AGRIPPINO

L’Associazione Respiriamo Arte propone una visita guidata ESCLUSIVA alle ore 11:00 nell’antica Chiesa di San’Agrippino a Forcella.

Lungo via Forcella, l’antica via Vicaria Vecchia, sorge la Chiesa di Sant’Agrippino, esistente già nel X secolo ma del tutto sconosciuta a molti. L’impianto gotico, venuto alla luce con i lavori di restauro per i danno causati dai bombardamenti del 1943, risale al periodo di Carlo I; in quel tempo infatti, la chiesa fu rifatta per volontà del Sedile delle famiglie di Forcella che vollero dedicarla a Sant’Agrippino, vescovo del II secolo e protettore di Napoli, vissuto per tradizione in quella stessa zona. Secondo gli storici, dieci o undici secoli fa, a Napoli, Sant’Agrippino era quasi altrettanto popolare del celebre San Gennaro.

Dove: Chiesa di Sant’Agrippino a Forcella, Via Forcella, altezza civico 10 (ad angolo con via Sant’Agostino alla Zecca) Napoli.

Appuntamento: fuori la Chiesa, ore: 10:45

Durata: 1h circa

CONTRIBUTO DI VISITA GUIDATA : euro 6,00

Il contributo sosterrà le attività dell’Associazione culturale Respiriamo Arte e le attività di restauro di opere d’arte della Chiesa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

respiriamoarte@gmail.com / +39 3314209045













