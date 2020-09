Elezioni a Giugliano, il candidato Maisto denuncia una presunta compravendita di voti

238 Visite

Il candidato sindaco Pietro Maisto ha denunciato un presunto episodio di compravendita di voti. Secondo quanto denunciato, i fatti si sarebbero svolti in via Pigna, nei pressi di una scuola sede elettorale, dove due persone – all’interno di un parcheggio – avrebbero trattato per la compravendita di voti.

L’illecito è stato denunciato da alcuni passanti agli agenti della Municipale che avrebbero risposto di non poter intervenire in quanto l’episodio è di competenza della Polizia di Stato.

Nel frattempo i due soggetti si sono dati alla fuga ma uno dei due è stato intercettato dalle forze dell’ordine e fermato: all’interno dell’auto era presente materiale elettorale.

Il candidato Maisto si è successivamente recato presso il commissariato di polizia per sporgere denuncia.













