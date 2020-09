Napoli, sgomberate 20 famiglie

644 Visite

A fronte di un sopralluogo dei vigili del fuoco con cui è stato appurato lo stato di rischio per l’incolumità delle persone, è seguito l’ ordine di sgombero per venti famiglie, per un totale di 80 persone, tra cui due disabili e i titolari di una decina di attività commerciali di via Giovanni Gussone, a Napoli.

L’atto è stato notificato poco fa dagli agenti della polizia locale di Napoli del Servizio sicurezza abitativa.

Il fabbricato si compone di cinque piani ed era stato già oggetto di precedenti sopralluoghi. Presenta, secondo quanto accertato, “un diffuso quadro fessurativo interessante diversi elementi strutturali nonché cinematismi in atto: rottura vetrini e blocco infissi”.

Sono stati diffidati i conduttori di tutti gli appartamenti e locali commerciali e, nel contempo, sono stati invitati i proprietari degli immobili e l’amministratore del condominio ad “eseguire una verifica strutturale ad horas e ad eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari all’eliminazione del pericolo”.













