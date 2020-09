Regionali, Cimmino (PER): “Ripartire dai giovani per rilanciare il territorio”

85 Visite

«Occorre rimettere al centro i giovani. Bisogna prenderli a cuore, non immaginarli in un tempo sospeso, in attesa di un compimento. La loro vita ha bisogno di opportunità. Oggi, qui ed ora. La valorizzazione del territorio, la cultura e lo sviluppo dal basso, l’acquisizione di competenze e la creazione di nuove startup passano attraverso un dialogo costante e onesto con i giovani». Lo ha detto Melania Cimmino, candidata di “PER – le Persone e la Comunità” alle Regionali del 20-21 settembre, nel corso di un incontro elettorale tenutosi ieri sera in piazza Matteotti, a Giugliano. Nell’occasione, PER ha presentato i propri candidati cittadini.

«Bisogna introdurre un principio di equità nella spesa sanitaria pro capite di tutte le regioni, perché questa è la causa principale che ci porta a sforare nei bilanci, soprattutto in Campania — ha affermato nel corso del suo intervento l’altro candidato giuglianese, Antonio Belardo —. Bisogna pensare inoltre a sostegni strutturali — e non episodici — alle famiglie con figli disabili. E lavorare per l’istituzione del caregiver, che aiuterebbe molto i nuclei più in difficoltà».

All’incontro ha partecipato Nicola Campanile, coordinatore regionale di PER. Il neonato movimento politico — che sostiene la candidatura di Vincenzo De Luca a presidente della Regione Campania — raggruppa esponenti dell’associazionismo cattolico e del Terzo settore campano.













