L’incubo di una 20enne che ha rischiato di essere sepolta viva

Una ventenne di Southfield, sobborgo di Detroit, stava per essere sepolta viva.

Lo scorso 23 agosto, la ragazza ha avuto un infarto. Secondo i fatti, i soccorritori, chiamati dalla famiglia, avrebbero tentato inutilmente a rianimarla per circa 30 minuti.

La 20enne non ha dato segni di vita, ragion per cui ne è stata comunicata la sua morte al medico legale. A tal punto, sarebbe seguita la certificazione del decesso e il trasferimento in obitorio.

E’ stato il personale dell’impresa funebre a rendersi conto che la ragazza respirava ancora, quando, oramai, era tutto già pronto per l’imbalsamazione, le esequie e la sepoltura.

Ora la giovane si troverebbe in ospedale sottoposta a ventilazione meccanica. Critiche appaiono le sue condizioni.

Il caso, è stato sottoposto all’attenzione di un legale per gli accertamenti sulla vicenda.













