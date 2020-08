Trasporto Napoli, Panini e Palmieri: “Nuove linee bus per studenti”

167 Visite

Sul tema trasporti, gli assessori del Comune di Napoli, Panini e Palmieri, hanno coinvolto gli operatori del trasporto pubblico Anm e Ctp.

Il progetto che partirà a settembre è quello di mettere a disposizione degli studenti, linee dedicate. Inoltre, in collaborazione con città Metropolitana, è stato chiesto ai dirigenti scolastici di fornire il quadro degli orari di ingresso degli alunni, al fine di evitare assembramenti.

Ecco il Piano dei trasporti chiamato “ANM School” deciso nella giornata di ieri:

-9 linee scolastiche dedicate senza fermate intermedie;

-30 bus dedicati;

50 turni di guida al giorno;

-potenziamento dell’interscambio modale gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto.

Inoltre, è stato state individuate le esigenze dei collegamenti

1) Linea 180: Secondigliano/Scampia – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

2) Linea C33: Arenella/Vomero – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

3) Linea 615: Campi Flegrei – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

4) Linea R6: Pianura – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

5) Linea C14: Pianura/Bagnoli/Tecchio – plessi scolastico di via Terracina/viale Kennedy

6) Linea 681: Pianura/ Istituto Tecnico Industriale Giordani via Caravaggio

7) Linea 673: San Giovanni FS – istituti viale 2 Giugno (Ponticelli)

8) Linea 683: Secondigliano/Scampia – istituti scolastici via Don Bosco

9) Linea 169: Via Stadera- istituti scolastici corso Malta/ via Casanova.













