Salta l’accordo tra Renzi e De Mita per la lista unica alle Regionali

167 Visite

Erano tanti i malumori tra i demitiani, in primis il candidato in pectore Pino Rosato. Poi il gran silenzio, durante la giornata di ieri, dei fedelissimi del sindaco di Nusco. Infine la figlia di De Mita, Antonia, su facebook che bolla la notizia dell’accordo come una fake news.

E tra una smentita e l’altra la notizia che tutto è saltato viene confermata dagli ambienti vicini al leader di Nusco: è bastata una telefonata tra Renzi e De Mita (che fino ad oggi ancora non si erano sentiti, facendo portare avanti la trattativa dai loro uomini di fiducia, ) per fare saltare l’intesa.

Renzi non ha voluto concedere di inserire il simbolo dei Popolari nell’effige della lista, da qui sono iniziate a volare parole pesanti tra i due ex premier in men che non si dica, quasi un remake del duello televisivo del 2016.

Ognuno per la sua strada dunque. Probabilmente, sotto sotto, per la gioia di entrambi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS