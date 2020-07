Marano, fogne Torre Caracciolo: la Regione stanzia 1 milione

218 Visite

In data odierna, 28 luglio 2020, la giunta regionale della campania ha approvato un progetto finalizzato al completamento della rete fognaria di Torre Caracciolo. Il finanziamento di 1 milione di euro era stato chiesto dall’ufficio tecnico del comune di Marano più di un anno fa. Lo comunicano il consigliere Pasquale Coppola, a nome del Partito Democratico, e il consigliere Lorenzo Di Marino in qualità di capogruppo della lista Visconti Sindaco. Si ringrazia il capogruppo P.D in Regione Campania On. Mario Casillo per la sua vicinanza alle problematiche di Marano.

