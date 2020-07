Poziello torna a casa: da oggi è un giocatore del Giugliano

65 Visite

Centrocampista offensivo, Raffaele Poziello, 32 anni, è ufficialmente un calciatore del Giugliano. L’accordo, già raggiunto verbalmente nei giorni scorsi, è stato ratificato poco fa a Giugliano. Centrocampista dai piedi buoni, Poziello è il giocatore di esperienza, il primo della stagione, voluto fortemente dalla dirigenza gialloblu.

Per Poziello, figlio di Donato, ex patron del Giugliano, si tratta di un ritorno a casa: ha già vestito in passato, infatti, la maglia dei tigrotti. Poziello vanta in carriera più 300 presenze in serie D e più di 50 in serie C.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS