Marano, l’operazione rimpasto di giunta. Nel Pd ci sono tre gruppi e ognuno vuole qualcosa

Siamo in pieno fermento da trattative per il rimpasto, ma è ancora stallo tra il Pd e Visconti. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. La segreteria dei dem, compreso il bluff dei viscontiani su Paragliola (l’operazione sfiducia si è al momento incartata), ha rilanciato spostando l’attenzione sui punti programmatici e invitando il sindaco a riferire su quali deleghe è disponibile a trattare.

La situazione però è alquanto chiara: nel Pd il duo Coppola-Savanelli punta a confermare l’assessore uscente Salvatore Perrotta; il gruppo vicino alla segreteria cittadina (Morra, Sorrentino, Vallefuoco, Simioli e altri) punta a un assessorato di peso (da affidare probabilmente al consigliere Di Luccio) in modo da far entrare in consiglio comunale anche Susy Santopaolo, ritenuta vicinissima al duo Morra-Simioli.

Il gruppo dei “danieliani”, che fa capo a Mimmo Paragliola, per ora si accontenterà della conferma di quest’ultimo come presidente del civico consesso. Paragliola avrebbe però fatto sapere ai suoi (Nastro e Accongiagicoco) che è sua intenzione dimettersi dalla presidenza entro l’autunno. L’obiettivo è quello di far entrare Nastro al suo posto, che oggi – insieme con la Accongiagioco – difficilmente potrà mettere una “scopa” per ottenere un assessorato.

Le strategie sono alquanto chiare e ognuno sta facendo le proprie mosse per renderle digeribili a Visconti e al partito. C’è un solo dubbio: Di Luccio, se dovesse essere lui l’assessore in quota segreteria Pd, otterrà la delega al bilancio o una di quelle attualmente detenute da D’Alterio, il fido assessore del primo cittadino? Potrebbe puntare, infatti, alla delega al personale o al patrimonio. I nodi saranno sciolti entro lunedì.













