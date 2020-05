Marano, Potere al Popolo: “Aumenta la povertà, ma i partiti pensano ai giochi di potere”

210 Visite

Mentre l’amministrazione comunale è colpevolmente ferma presa dai più classici giochi di potere con il PD – socio di maggioranza dell’attuale amministrazione – concentrato solo su assessorati e nomi da proporre in vista dell’azzeramento di giunta e le altre liste di maggioranza che seguono a ruota in questo triste teatrino, dove di politica non c’è veramente nulla e con un’opposizione capace solo di scrivere comunicati buoni più per un po’ di visibilità personale più che per migliorare le condizioni oggettive di vita della nostra comunità, noi in questi mesi abbiamo duramente lavorato per essere al fianco dei più bisognosi, degli invisibili, per dare un aiuto concreto immediato e per capire – assieme a loro – cosa potessimo fare e proporre per resistere a questa crisi.

