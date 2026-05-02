Tra scuola e territorio: il cambiamento proposto dai prefetti per i giovani secondo Michele Izzo”

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La questione dell’aggregazione giovanile e del ruolo dello Stato nel contrasto al disagio sociale sta assumendo contorni sempre più definiti grazie alle iniziative proposte dalle massime autorità civili della Campania. In questo scenario, le dichiarazioni del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si intrecciano con le programmatiche azioni dell’ente comunale di Marano, guidate dal Prefetto Vincenzo Cardellicchio, delineando un quadro in cui l’istituzione non è solo presente, ma progetta attivamente il futuro delle nuove generazioni. La proposta avanzata dal Prefetto Di Bari a Napoli mira a un profondo adeguamento strutturale e infrastrutturale degli istituti scolastici, con l’obiettivo di prolungare gli orari di apertura fino a sera. L’idea non è meramente logistica, ma sociale: trasformare le aule in luoghi di aggregazione sicura per sottrarre i ragazzi alle dinamiche negative della strada. Questa visione richiede però un investimento significativo, che superi la semplice gestione ordinaria per abbracciare una rinnovata concezione dello spazio educativo come presidio di sicurezza e crescita. Parallelamente, a Marano, il Prefetto Cardellicchio sta operando per concretizzare una strategia simile attraverso il restyling e l’adeguamento delle palestre scolastiche, rendendole poi fruibili al territorio con il supporto del privato. Questa mossa rappresenta una svolta culturale per la politica locale, tradizionalmente disattenta verso le infrastrutture scolastiche, e segna un passaggio da una gestione chiusa a un modello di apertura e condivisione delle risorse con la comunità. A completare questo mosaico di iniziative vi è l’innovativo progetto relativo alla Villa Borghese, bene confiscato e passato alla disponibilità del Comune. L’idea è quella di riconvertire l’ex ristorante in un centro di formazione enogastronomica, che funzioni sia come scuola che come punto di riferimento per professionisti e giovani. Questa iniziativa incarna il principio del “bisogno e merito”, andando oltre la semplice assistenza per offrire strumenti di sviluppo professionale e dignità lavorativa, ponendo così le basi per una vera giustizia sociale. L’insieme di queste progettazioni, definite futuristiche per la loro capacità di anticipare i bisogni reali della società, testimonia una volontà politica ferma e coerente. Le figure dei Prefetti Di Bari e Cardellicchio emergono quindi come catalizzatori di un cambiamento che coniuga sicurezza, educazione e opportunità, ricevendo il plauso di una collettività che vede nello Stato un partner attivo e presente nella costruzione del futuro dei propri cittadini.

Michele Izzo













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