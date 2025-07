Marano, direttore di Terranostranews minacciato e insultato in strada: condannata donna del posto

Condividi

Il Giudice di Pace di Marano ha condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 400 euro una donna del luogo che, nel giugno del 2019, aveva insultato e minacciato in strada il giornalista Fernando Bocchetti, direttore del portale Terranostranews e collaboratore de Il Mattino di Napoli.

Il giudice ha inoltre stabilito che il risarcimento del danno, in favore della vittima, dovrà essere quantificato in sede civile. La donna è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.

Bocchetti, noto per il suo impegno giornalistico e per aver già ottenuto diverse vittorie in tribunale in procedimenti legati a diffamazione o denunce connesse al suo lavoro, era assistito dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso.













