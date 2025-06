Riapre il lido comunale “Marina di Bagnoli”

Condividi

Visite: 14

19 Visite

Riapre domani – sabato 28 giugno – il lido comunale di Bagnoli, attrezzato con ombrelloni e sdraio e con le sedie donate l’anno scorso dal regista Paolo Sorrentino, oltre che con docce, servizi igienici, pergole e un’area rinfrescata con nebulizzatori ad acqua.

La struttura, destinata all’elioterapia, è dotata anche di attrezzature sportive per beach volley, beach bocce e beach rugby, che sono state donate nel 2023 dall’associazione Giffas.

Il lido è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

La gestione è affidata al Servizio Tutela mare.

Quest’anno l’accesso, come sempre libero e gratuito, per motivi di lavori in corso nel condominio adiacente, avverrà attraverso i limitrofi lidi Fortuna e Arenile.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per dotare i lidi liberi da concessioni di attrezzature utili ai cittadini e turisti che ne possono usufruire a titolo gratuito” ha dichiarato l’assessore Cosenza “Lo scorso sabato, ad esempio, la spiaggetta del largo Sermoneta è stata dotata di beverini e docce, da domani saranno disponibili anche i wc chimici, mentre sono in corso le autorizzazioni per realizzare una più agevole rampa di accesso”.

“I cittadini di Bagnoli erano in attesa della riapertura che, come lo scorso anno è garantita da fine giugno fino ad ottobre. Le attrezzature sportive leggere donate dalle associazioni del territorio la rendono v













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews