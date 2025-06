Imprenditoria, giovani e territorio: un esempio virtuoso presentato al Vicepresidente della Camera

Tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità del capo staff del Vicepresidente, Teresa De Giulio, che ha accolto e supportato con entusiasmo questa iniziativa.

La visita ha avuto come fulcro la PLC City, un’impresa che incarna i valori dell’imprenditoria femminile e della formazione giovanile. Con la sua Academy, la PLC City sta contribuendo concretamente alla crescita professionale dei giovani del territorio, formando nuove competenze e restituendo dignità al lavoro. I numeri parlano chiaro: circa il 70% della forza lavoro è femminile e oltre 20 ragazzi sono rientrati dall’estero per lavorare e formarsi in questa realtà.

È proprio questo il senso del mio impegno: costruire ponti tra il mondo delle istituzioni e quello dell’impresa sana e responsabile. Far emergere e far conoscere esempi virtuosi, affinché possano essere sostenuti, replicati e diventare modelli. In un tempo in cui troppo spesso si raccontano solo difficoltà, esistono invece esperienze che meritano attenzione, rispetto e, soprattutto, supporto.

Per rendere il territorio sempre più fruibile, inclusivo e attrattivo, è necessario fare rete, favorire l’incontro tra chi ha visione e chi ha il potere di decidere. Solo così possiamo mettere al centro le persone, il lavoro, l’empatia e il futuro.

Avvocato Lelio Mancino