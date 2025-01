Marano, area cimiteriale: altro mancato esproprio e maxi risarcimento ai privati. Izzo: “Un altro disastro di epoca bertiniana”

336 Visite

Dopo l’ennesima, incredibile notizia riportata sempre da Terranostranews, voce libera del territorio, anche la cappella ” nuova” a ridosso del panificio sul lato sinistra dell’area cimiteriale sorta con un progetto del 2000, è sprovvista di procedura di esproprio e i proprietari potrebbero richiedere diversi milioni come risarcimento è ciò che stabilisce il commissario ad Acta regionale che vista l’inottemperanza e l’ inadempienza dell’ amministrazione nei confronti della sentenza del TAR e del commissario ad ACTA regionale, riconosce ai proprietari del suolo il risarcimento del danno dal 2002 ad oggi. Perché l’ amministrazione non avviò nessuna procedura all’ atto della pubblicazione della sentenza in data 18/01/2023? Perché anche al cospetto della nuova sentenza TAR n° 3297/2024, pubblicata in data 25/05/2024 che accoglieva la nuova richiesta dei proprietari del suolo l’ amministrazione non avviò nessuna procedura, facendo subentrare un commissario ad acta? Tutte sciatteria amministrative che oggi verranno a costare ai contribuenti presumibilmente decine di milioni di euro ,mettendo in crisi ulteriormente le casse comunali con effetti negativi sui servizi che bisognerebbe erogare ai cittadini esausti di amministrazioni sciatte poco attente alle necessità della comunità. Comunità che subisce ancora scelte politiche deprecabili del Sindaco Bertini e dei suoi sostenitori, e questo ulteriore pasticcio è dell’ epoca bertiniana in cui fu approvato il progetto di ampliamento del cimitero e della costruzione della cappella in questione senza esproprio. Penso che a questo punto qualcuno dovrà rispondere delle tante sciatterie politico – amministrative lo si deve a ogni singolo cittadino che paga tasse esose per le casse comunali in rosso e i servizi erogati ridotti al lumicino figli di una politica disattenta e non rispettosa al dettato costituzionale che l’ ascrive come servizio ai cittadini.

Michele Izzo consigliere comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews