Omicidio Rosa Gigante, condannata all’ergastolo Stefania Russolillo

Secondo l’accusa, Russolillo avrebbe pianificato il crimine per circa un mese con l’obiettivo di derubare la Gigante di denaro e gioielli. La mattina del 18 aprile, l’imputata sarebbe riuscita a introdursi nell’abitazione con l’inganno, portando con sé un tubo di gomma, poi utilizzato per strangolare la vittima. Prima di fuggire, avrebbe tentato di dare fuoco al cadavere per eliminare le tracce del delitto.

Decisiva per le indagini è stata la confessione del marito della Russolillo, che ha informato la Polizia di Stato del coinvolgimento della moglie nel brutale omicidio.

Alla Russolillo sono stati contestati i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere. L’accusa ha sostenuto che l’imputata abbia agito con estrema violenza, scagliando la vittima contro le pareti e scaraventandola a terra, per poi strangolarla.