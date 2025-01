Tredicenne mostra la pistola a salve ai compagni di classe e spara un colpo a terra

127 Visite

Un ragazzino di 13 anni ha comprato una pistola a salve su internet, l’ha portata a scuola e ha sparato un colpo a terra. È accaduto ieri a Roma in un istituto comprensivo situato in via Collatina.

Lo studente, che frequenta la terza media, avrebbe esploso il colpo durante la ricreazione, il tredicenne avrebbe prima mostrato la pistola, una riproduzione fedele di una vera arma, ai compagni di classe. Poi, un colpo. Sparato a terra.

Qualcuno subito dopo l’esplosione ha allertato il 112. Il ragazzino ha tentato di liberarsi dell’arma, lanciandola dalla finestra dell’aula che dà nel cortile interno della scuola. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato la pistola e identificato il 13enne che è stato affidato ai genitori. La Procura dei minori è stata informata dell’accaduto.

