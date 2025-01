Il Centro Aktis investe nel futuro: tre nuove apparecchiature per una diagnostica avanzata

431 Visite

Il Centro Aktis Diagnostica e Terapia di Marano di Napoli inaugura il nuovo anno con un importante investimento tecnologico. La struttura si è dotata, per la sua U.O. di Radiologia, di tre nuove apparecchiature di ultima generazione: una risonanza magnetica e due TAC – tutte prodotte dalla United Imaging, vero e proprio colosso multinazionale e tra i leader nel settore della diagnostica per immagini -, a dimostrazione del costante impegno nel garantire ai pazienti prestazioni di altissima qualità e servizi sempre più innovativi.

Si tratta del Tomografo a Risonanza Magnetica – uMR 680, da 1.5T –, alimentato dalla tecnologia uAIFI, che fissa un nuovo standard circa la cura del paziente e il workflow, grazie alla qualità delle immagini equiparabili ad un 3.0T, a scansioni rapide e silenziose, garantendo, nel contempo, il massimo comfort al paziente.

Vi è poi la Cardio TC – uCT 960+ -, dotata di CardioCapture con risoluzione temporale di 25 ms, che garantisce immagini cardiache di alta qualità a bassa dose radiante. Questa tecnologia, supportata da un software di Intelligenza Artificiale avanzata, permette di ottenere una diagnosi precisa e tempestiva di patologie, anche in un singolo battito del cuore, ed offre un’eccellente visualizzazione dell’anatomia coronarica e della funzione cardiaca.

Infine, un’altra tomografia computerizzata (TC) di ultima generazione: la uCT 820. Questa macchina è in grado di produrre immagini di altissima qualità, riducendo al minimo l’esposizione del paziente alle radiazioni. La velocità di rotazione ed una performante tecnologia di ricostruzione ad alta risoluzione, fanno della uCT 820 una soluzione completa e all’avanguardia per una vasta gamma di applicazioni cliniche.

“Il 2025 si apre nel segno della buona sanità per la nostra realtà”, dichiara il Dott. Valerio Scoppa, Amministratore Unico. “Con l’introduzione di queste nuove tecnologie, che vanno ad implementare la dotazione delle apparecchiature già presenti al Centro Aktis, siamo in grado di offrire ai nostri utenti una diagnostica ancora più precisa e accurata, consentendo di individuare tempestivamente eventuali patologie e di impostare le terapie più appropriate. Questo investimento rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita e conferma la nostra volontà di essere sempre all’avanguardia nel settore”.

Le nuove apparecchiature permetteranno di eseguire esami più rapidi e confortevoli, garantendo al contempo una risoluzione delle immagini di altissima qualità, grazie anche all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, sempre più sviluppata in campo medico. Questo si tradurrà in una maggiore precisione nella diagnosi e in una migliore gestione delle patologie, a beneficio dei pazienti.

Con questo importante upgrade tecnologico, il Centro Aktis si conferma punto di riferimento riconosciuto a livello territoriale e nazionale in ambito diagnostico, grazie ad una gamma completa di servizi, all’utilizzo di attrezzature di ultima generazione ed alla qualificata professionalità di un team medico-sanitario altamente specializzato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews