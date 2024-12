Collegamento diretto tra l’area ASI di Caivano e la SS87 NC Sannitica da e per Marcianise, oggi l’inaugurazione

339 Visite

Saranno inaugurate oggi, 30 dicembre, alle ore 10.30, le rampe di collegamento tra la zona ASI di Caivano, in località Pascarola, e la ex SS87 NC, nota come Statale Sannitica, in direzione Marcianise, che consentiranno al traffico veicolare – costituito per la maggior parte da mezzi pesanti – proveniente da Marcianise di entrare direttamente nell’area industriale e, viceversa, ai mezzi in uscita dall’area ASI e diretti a nord di immettersi immediatamente sulla Statale, senza impattare sulla viabilità ordinaria.