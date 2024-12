Napoli: controlli ai baretti e nel centro storico. Carabinieri denunciano 6 persone e sequestrano 8 scooter

198 Visite

Servizi di controllo straordinari nelle aree della movida per i carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Impegnati i militari della compagnia Centro. Nella lente dei servizi il quartiere Chiaia e il centro storico.

Durante la notte sono state identificate 306 persone e controllati 122 veicoli per un totale di 59 contravvenzioni al codice della strada. A farla da padrone il mancato utilizzo delle cinture per gli automobilisti e il casco per i ragazzi su due ruote. Sequestrati 8 scooter.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato 5 persone nella consueta e quotidiana battaglia al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I 5 erano anche già sottoposti al dacur.

Durante la notte è stato denunciato anche un ragazzo che, a bordo della propria auto, è stato fermato dopo aver attraversato in contromano piazza Museo. L’autista si è rifiutato di effettuare l’alcol test.













