Marano, firmato l’accordo tra Comune e D’Ambra per la scuola a San Rocco. Il sindaco ringrazia le consigliere di opposizione, soprattutto la sorella d’Italia Schiattarella

Con la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 19/12/2024 che approva il Verbale di conciliazione tra il Comune di Marano e la proprietà, siamo giunti ad una positiva conclusione della vicenda riguardante la struttura che ospita la scuola media San Rocco. In effetti, l’accordo raggiunto con il proprietario della struttura riguarda la definizione delle pendenze ancora in corso nonché dei canoni ancora da maturare per l’occupazione sine titulo fino alla sottoscrizione del nuovo contratto, prevista per i primi mesi del 2025. In ogni caso, la proprietà rinuncia a mettere in esecuzione lo sfratto fissato per il 3 gennaio p.v. e la relativa procedura resta sospesa nelle more della realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari alla stipula del nuovo contratto di locazione. Pertanto, com’era negli indirizzi dell’amministrazione comunale manifestati nei mesi scorsi, la scuola media San Rocco continuerà nei prossimi anni ad essere ospitata nella attuale sede, fino alla realizzazione di una nuova struttura più rispondente alle esigenze dei ragazzi di San Rocco e delle loro famiglie, oltre che del corpo docente e degli altri lavoratori della scuola. Restano con un palmo di naso i tifosi del disastro e qualche consigliere comunale che addirittura – per fare dispetto al sindaco – si era speso per convincere i proprietari a non raggiungere l’accordo con il Comune. Il mio ringraziamento, a nome della comunità di San Rocco e di tutta la città di Marano, va invece anche a due consigliere comunali che, pur stando all’opposizione, pur essendo spesso molto critiche nei confronti dell’amministrazione e del sindaco, hanno scelto in questa vicenda di stare dalla parte dei cittadini: Stefania Fanelli, che ha sempre condiviso e appoggiato le scelte dell’amministrazione sulla questione, e soprattutto Barbara Schiattarella che ha dato un contributo fattivo al raggiungimento dell’accordo tra il Comune e il proprietario.

