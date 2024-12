SANT’ANTIMO, BUONI SPESA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

67 Visite

La comunità di Sant’Antimo ha vissuto un momento di grande solidarietà grazie

all’iniziativa promossa dalla nuova gestione del centro commerciale "Il Mulino", che ha coinvolti tre associazioni locali, “L’Albero della Vita Odv”, l’Associazione

Culturale Anthimus e “Roberta Romano-amore per informare”, che hanno unito le

forze per sostenere le famiglie in difficoltà economica, distribuendo centinaia di

buoni spesa.

L’evento, svoltosi ieri 15 dicembre, ha permesso di regalare un po’ di sollievo e

speranza a chi si trova in situazioni precarie, rendendo il Natale più sereno per tante

famiglie. La generosità degli imprenditori che hanno ospitato l’iniziativa presso il

centro commerciale ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’evento,

dimostrando come la collaborazione tra associazioni e realtà locali possa fare la

differenza.













