Decreto Caivano, De Rosa(Fi): “Dall’autore di Gomorra non accettiamo lezioni, non ha la percezione del reale”

“Il deus ex machina ritorna a pontificare dall’alto del suo scranno. Roberto Saviano non ha percezione del reale e della realtà. Dire che a Caivano il Governo ha solo messo in campo un’opera di repressione è una castroneria gigantesca. Il decreto Caivano, ha permesso e sta permettendo ai cittadini onesti di riappropriarsi del territorio, di scendere in strada, di rifrequentare le agorà, ma è chiaro ed evidente che chi è abituato a raccontare senza vedere paga uno scotto altissimo che trova la sua sintesi in bugie e baggianate, oltre al reato di plagio. Questo Governo ha chiuso i rubinetti alla piazza di spaccio più grande d’Europa, il Parco Verde. Per anni i clan hanno trovato linfa in quegli alloggi temporanei, facendoli diventare una fortezza inespugnabile. Saviano dovrebbe sapere che i residenti delle case popolari per entrare nelle proprie abitazioni dovevano chiedere il permesso, perché i portoni d’ingresso, attraverso il metodo della feritoia venivano usati come cassa di smercio della droga, parliamo di introiti milionari. Solo con un imponente e massiccio schieramento di Forze dell’Ordine, schierate a presidio e controllo del territorio si poteva mettere fine ad uno scempio perpetrato per oltre 30 anni. Quante volte Saviano è stato nel Parco Verde? Se sì, ad oggi, quante volte vi è ritornato? Il decreto Caivano resta un punto saldo di partenza, andasse a parlare con i cittadini che per decenni hanno subito l’egemonia della criminalità organizzata. Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, non sono sinonimo di repressione, ma capillare controllo di un territorio che per anni è stato dimenticato dai Governi passati e soprattutto dalla sinistra. Dall’autore di Gomorra non accettiamo lezioni, vada a vedere oggi il centro Pino Daniele, ricostruito da questo Esecutivo, le case liberate dagli occupanti abusivi. Sostegno massimo alla premier Giorgia Meloni, con ogni sforzo, mezzi ed uomini, interverremo per ripulire il paese dalle mafie.

Lo riferisce in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa













