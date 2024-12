CASORIA: a passeggio con 30 ordigni in un busta. 50enne arrestato dai carabinieri

110 Visite

I carabinieri della stazione di Qualiano, con la collaborazione dei militari della stazione di Casoria, hanno arrestato Vincenzo Cortese, 50enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine. Passeggiava in piazza Dante, non lontano dalla stazione ferroviaria di Casoria. Tra le sue mani una busta di plastica contenente 30 ordigni pirotecnici.

1 chilo e 400 grammi di polvere esplosiva, maneggiate senza alcuna cautela, rischiando anche inavvertitamente di generare un’esplosione.

Il 50enne è finito in manette e poi ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews