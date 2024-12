Boom di avvistamenti Ufo, dagli Usa ai Paesi Ue, dal Brasile alla Russia. Esperti: “Fenomeno mondiale”

Ufologi: “Un fenomeno mondiale”

Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale e Vladimiro Bibolotti, presidente del Council International Fed Advanced Studies, in un comunicato comune affermano: “Lo scenario che investe la tematica Ufo sta coinvolgendo la geopolitica, come fenomeno mondiale che non conosce confini, alleanze militari o economiche, conflitti in atto o credenze religiose”. Il comunicato congiunto continua: “Non è un caso che le università si siano interessate ad iniziative ad Hoc come il Galileo Project dove l’Università di Harvard partecipa assieme ad altri ricercatori di varie università e nazionalità allo studio del fenomeno Ufo. In Francia all’Università della Sorbona vi è stato un simposio dove hanno partecipato figure prestigiose delle Intelligence come Alain Juillet (già direttore dei Servizi francesi) e Chriss Mellon (Ex direttore del personale del Comitato ristretto per l’intelligence del Senato degli Stati Uniti) dove hanno affrontato il problema di come informare i cittadini di fronte ad un fenomeno tecnologico non controllabile e destabilizzante. Quindi un fenomeno dove entra in campo anche la cybersicurezza. Anche l’università La Sapienza di Roma ha assegnato un Master di secondo livello su Geopolitica e Ufo”.