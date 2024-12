GRILLO ALLA GUIDA DI UN CARRO FUNEBRE: M5S E’ MORTO, LANCERO’ QUALCOSA DI NUOVO. CONTE E’ IL MAGO DI OZ

207 Visite

“Sono ottimista”, esordisce così Beppe Grillo nel messaggio pubblicato sui suoi profili social. Nel video il comico appare alla guida di un carro funebre, in un chiaro riferimento al Movimento, che ha più volte definito “morto”.

Ieri il comico aveva annunciato, con una foto pubblicata sui suoi profili social in cui compare assieme a Gianroberto Casaleggio, di avere “delicato messaggio” da diffondere.

Nel video Grillo rivendica di essere il custode dei “valori del movimento, ormai scomparsi. Sono stati traditi, non lo riconosco più” e accusa Conte, che chiama il “Mago di Oz”, di aver disintegrato il Movimento non aver mai risposto alle sue richieste. “Come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo al Mago di Oz non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, meraviglio, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me”, dice.













