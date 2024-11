TAPPA A NAPOLI PER LA TERZA EDIZIONE DI “FORMULA ANTI-ODIO” IL PROGETTO NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE DI ACE PER FAVORIRE L’INCLUSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

134 Visite

L’educazione al rispetto dei luoghi e della persona e al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione parte proprio dalla scuola, il luogo per eccellenza in cui si fa esperienza della diversità. È da qui che prende il via la terza edizione del progetto di riqualificazione urbana “Scendiamo in Piazza” e della campagna di sensibilizzazione “Formula Anti-Odio” di ACE, che mette in primo piano gli studenti delle scuole quali portavoce di un messaggio forte contro la discriminazione e a favore di una maggiore cura verso gli spazi pubblici come luoghi di socialità e condivisione.

Promotore di questo progetto è ACE, leader nei detergenti per la casa e i tessuti e marchio di Fater, impegnato nella diffusione di una cultura del pulito dentro e fuori casa. Ad affiancarlo due partner d’eccezione: Retake, fondazione nazionale che realizza progetti di riqualificazione urbana incoraggiando la diffusione del senso civico e Diversity Lab, organizzazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale, da sempre impegnata a promuovere la cultura dell’inclusione e il valore della diversità nei media, nelle aziende e nella società civile. Un’alleanza virtuosa quella fra ACE, Retake e Diversity Lab per un obiettivo comune: entrare nelle scuole e parlare agli studenti invitandoli a scendere in campo attivamente per prendersi cura delle aree pubbliche nei pressi delle loro scuole e contrastare le tante forme di odio che colpiscono le persone, anche attraverso le scritte offensive che sporcano le nostre città.

L’edizione 2024 del progetto, che ha già coinvolto oltre 2.000 studenti e cittadini e toccato 15 città italiane negli anni passati, vedrà protagonista la città di Napoli il 22 novembre con il supporto di alunni ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo Bracco. Studenti, famiglie, insegnanti e cittadini si ritroveranno insieme ai dipendenti di ACE e ai volontari di Retake in via Tevere 45, presso il cortile dell’Istituto Comprensivo Bracco e lo spazio antistante, per ripulire ed abbellire l’area al fine di una migliore fruizione da parte degli studenti e di tutta la cittadinanza. Gli alunni saranno inoltre coinvolti in laboratori sul linguaggio inclusivo, tenuti da docenti di Diversity Lab, e sulle buone pratiche ambientali, a cura di Retake.

Fra le tappe di quest’anno anche le città di Bari, Padova, Campobasso e Palermo.

Gli esperti di innovazione di Ace hanno disegnato, proprio a supporto del progetto, uno speciale Spray capace di rimuovere i graffiti presenti sui muri che contengono insulti e frasi di discriminazione. Si tratta di un’edizione speciale “Formula Anti-Odio”, non in vendita, che verrà utilizzata dai volontari di Retake durante gli eventi per rimuovere dai muri le scritte che inneggiano all’odio.

“Con questo progetto possiamo dare un contributo positivo e concreto, realizzando il Purpose, ovvero il Perché, del nostro brand “ACE il pulito che unisce”. Continuiamo uno splendido percorso con i nostri partner Retake e Diversity Lab per parlare alle nuove generazioni di pulizia e decoro degli spazi pubblici, di lotta alla discriminazione e della responsabilità che tutti noi abbiamo in questo senso – ha commentato Antonio Fazzari, General Manager di Fater. Un grazie speciale al nostro gruppo di Ricerca e Sviluppo per aver creato una formula studiata proprio per cancellare le scritte di odio nei luoghi in cui viviamo tutti i giorni”.

“Per una città come Napoli questo progetto è una grande opportunità, dimostra che tutti possiamo fare qualcosa per ciò che è nostro: la nostra scuola, il nostro ambiente, il nostro territorio. È anche un modo per far capire che la solidarietà è una forza e per questo lancia un messaggio importante: uniti si può!” – dichiara Dario Spagnuolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bracco.

“Si conclude un tour entusiasmante, con una serie di eventi di riqualificazione e rigenerazione urbana che hanno attraversato l’Italia sensibilizzando i più giovani, ma non solo, alla cura delle aree pubbliche e al valore dell’inclusione. Due principi che non sono negoziabili, che vanno a braccetto e che si possono perseguire solo facendo squadra, costruendo comunità – afferma Francesca Elisa Leonelli, Presidente di Fondazione Retake. Questo è quanto accaduto fra studenti e cittadini coinvolti nei vari incontri ma anche, in altra chiave, fra i partner del progetto che hanno saputo integrare strumenti, capacità, esperienze e competenze per costruire un modello di intervento più efficace e duraturo”.

L’evento è aperto al pubblico: venerdì 22 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, in via Tevere 45

Le due iniziative nel dettaglio:

“Scendiamo in Piazza”: un progetto di riqualificazione urbana promosso da ACE insieme all’associazione Retake, dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi per aiutarli a sviluppare competenze di cittadinanza attiva e diventare protagonisti della cura del proprio territorio.

“ACE Formula Anti-Odio”: è la campagna di comunicazione sociale promossa da ACE e firmata dall’agenzia creativa BBDO che racconta episodi reali di discriminazione vissuti da 3 ragazzi in tema di omofobia, razzismo, body shaming e grassofobia. Sono le storie di Carlo Maria che ha ricevuto insulti omofobi per aver ballato con il suo compagno durante una festa del liceo, di Elisa che fin dall’età di 12 anni temeva l’estate a causa delle discriminazioni subite per il suo aspetto fisico e di Osayi nata e cresciuta in Italia che, per il colore della sua pelle, convive ogni giorno con gli sguardi di chi la giudica e non la considera un’italiana. ACE si è avvalsa della consulenza di Diversity Lab nella costruzione di una campagna rispettosa nei linguaggi e nella rappresentazione di tutte le individualità coinvolte e delle tematiche legate alla DEI.













