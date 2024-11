MARANO, SCUOLA SAN ROCCO. SANTORO: “NESSUN INTERESSE, IL SINDACO MORRA HA FALLITO SU TUTTA LA LINEA E ORA SE LA PRENDE CON L’OPPOSIZIONE”

105 Visite

“La confusione che ha fatto il sindaco di Marano Matteo Morra sulla vicenda della scuola di San Rocco non ha precedenti. “Il Matteo furioso” negli ultimi mesi ha promesso mari e monti alla comunità di San Rocco, salvo poi trovarsi senza accordo per il prolungamento del contratto con la famiglia D’Ambra e con una procedura di sfratto in corso. Tempo fa chiese il mio supporto per arrivare ad una soluzione pacifica che potesse garantire la permanenza degli studenti nella sede ma ha preferito trincerarsi dietro false promesse e illusioni. Tutta la sua linea strategica non ha funzionato: a partire dalla delibera capestro in deroga a tutti i regolamenti, con la quale ha provato a blindarsi la proprietà.

Vorrei solamente precisare che non ho alcun interesse su questa assurda vicenda, nata per volere di Morra con promesse in campagna elettorale, portata avanti da Morra nel corso del suo mandato da Sindaco, chiusasi negativamente sempre e solamente per colpa del primo cittadino. E poi noi saremo quelli che hanno interessi?

Morra ha affermato in Consiglio Comunale di avere “un piano b”, bene, lo mettesse in atto ma che sia una proposta credibile e fattibile. Lo faccia per il bene della comunità di San Rocco con la quale si è impegnato personalmente. Morra pensasse ad amministrare la città, visto che noi siamo all’oppsizione e noi abbiamo alcun potere, con la speranza che San Rocco possa avere una scuola, sia nei prossimi mesi che per il futuro. E poi invito il sindaco Morra, politico navigato e arci noto del territorio, a non perdere la calma. E ove mai perdesse la calma lo invito a non fare dirette che possono danneggiare la sua immagine e quella dell’Ente. Noi abbiamo a cuore le sorti del territorio e non facciamo politica per distruggere, ma sempre e solamente per costruire.”

Francesco Santoro – Consigliere d’opposizione insieme si può













