Giugliano-Trapani a porte aperte dopo il via libera del Tar

Il Giugliano Calcio 1928 rende noto che la gara Giugliano-Trapani si disputerà regolarmente a porte aperte, alla presenza del pubblico, e che a breve con apposito comunicato verranno rese note tutte le indicazioni per la messa in vendita dei biglietti.

La Società coglie l’occasione per ringraziare l’avv. Francesco Cristiano che ha curato il ricorso dinanzi al TAR Campania, il Comando di Polizia Municipale di Giugliano in Campania e tutte le Autorità e Istituzioni che si sono prodigate per il raggiungimento di questo risultato.

La società dà appuntamento a tutta la tifoseria domani alle ore 15:00 allo stadio, per sostenere la squadra e far sentire il proprio calore e l’incondizionato supportato dimostrato verso la maglia.













