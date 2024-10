Sonno: perché spesso è più facile dormire sul divano che a letto

“L a spiegazione più semplice è legata al fatto che quel tempo trascorso sul divano, che può essere più o meno lungo, dai 40 minuti fino anche due ore, spegne il nostro bisogno di sonno“, ha dichiarato al Corriere della Sera il prof. Francesco Fanfulla, direttore degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri a Pavia e Montescano.

Aver schiacciato quella pennichella sul divano di durata variabile, quindi, ci toglie di dosso un po’ di quella stanchezza e sonnolenza accumulate durante il corso della giornata. Anche se per poco torniamo a ricaricarci e l’esperto fa l’esempio di una molla: più si rimane in piedi e senza dormire più si carica, quando si dorme la notte si scarica perché il nostro corpo sarà ormai rigenerato e pronto per affrontare una nuova giornata. Se si dormono una o due ore sul divano, la sera, “ s caricheremo questa molla e il nostro organismo avrà meno bisogno di sonno: a questo punto potrebbe volerci più tempo per addormentarsi nel letto, la latenza del sonno è più prolungata”, spiega Fanfulla.