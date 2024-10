MARANO, LA FISSA DELLA SINISTRA LOCALE. L’ASSESSORE LIBERTI IN PREFETTURA: BENI CONFISCATI AI MIGRANTI E MINORI NON ACCOMPAGNATI

495 Visite

Il Comune di Marano vuole affidare i beni confiscati per l’accoglienza di migranti e minori non accompagnati. La proposta giunge dall’Assessore Pina Liberti, delegata alle Politiche Sociali, nel corso di un vertice in Prefettura sul tema. La stessa Liberti ha assicurato che – già da dicembre – partiranno le manifestazioni di interesse finalizzate a destinare le strutture confiscate ad uso Centro di accoglienza straordinaria. Inoltre la Liberti ha dichiarato che l’Ente è in contatto con la Caritas a cui intende assegnare alcuni beni. Insomma continuano le operazioni politiche più che discutibili. Piuttosto che assegnare i beni ad associazioni ed enti del terzo settore, per favorirne l’utilizzo e per finalità utili alla cittadinanza, si preferisce destinarli all’immigrazione, in un territorio già fortemente alle prese con numerose problematiche e difficilmente in grado di gestire ulteriori situazioni potenzialmente difficoltose.













