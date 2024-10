La voce dei cittadini. Pubblica illuminazione a Marano, così di notte al corso Europa. I lettori ci scrivono

Potevo iniziare questa mia segnalazione partendo dalla storia dell’illuminazione pubblica ma a noi basta sapere che l’insieme di oggetti (lampioni, lampade, torri faro, fari, ecc.) atti ad illuminare gli spazi pubblici sono a carico del Comune. Beh evidentemente per il nostro amato (?) Comune, o quanto meno per la nostra attuale amministrazione, non funziona così, e non funziona per molte zone del nostro, abbandonato, paese. Questa mattina lo stato dell’illuminazione stradale su corso Europa è quello che vedete in foto. Ora mi chiedo, e vi chiedo: voglio anche ammettere che quei pazzi che corrono la mattina per mantenere la linea sono responsabili della propria vita rischiandola per strade buie, e distrutte rischiando anche caviglie ed articolazioni varie, sulle quali sfrecciano piloti rampanti da 4 soldi ma chi tenta di tenere pulite le strade, che noi sporchiamo, vedi spazzini, o chi raccoglie i rifiuti, che noi produciamo giorno per giorno, perché devono rischiare la vita? Perche’ il comune non gestisce bene i NOSTRI SOLDI? Vi sembra normale?! A me no…..vabbè in questo paese molte cose non sono normali. A voi il giudizio sulla nostra amministrazione…comincio io ‘a carta ‘e musica ‘mmano ‘e cecate.

Runner 74