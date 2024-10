Nuova puntata della telenovela De Luca-Schlein: il governatore replica, ma ormai è chiaro: correrà senza il Pd

De Luca aggiunge, cadenzando il suo monologo col ‘nos plurale maiestatis’ e la terza persona singolare: “Devo dire che l’onorevole Schlein ha anche detto che è un peccato, perché i toni forti che ha usato il presidente della Regione poi finiscono per offuscare risultati importanti dell’attività del governo regionale. Questa è una novità: viene addirittura rilevato il fatto che il governo della Regione Campania produce risultati eccellenti. È un’osservazione che in qualche modo mi commuove perché per anni gli unici che non se ne sono accorti erano i dirigenti del Pd”.

Nuova puntata della polemica a distanza tra la segretaria dele il presidente della Regione Campaniache, nel suo consueto appuntamento su, risponde alla reprimenda pronunciata al suo indirizzo dalla deputata a(“”).“Mi hanno riferito che il segretario del Pd – esordisce De Luca – ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione all’insulto o a qualche tono forte utilizzato dal presidente della Regione Campania. Devo ricordare al segretario del Pd che, in qualche caso membri della. Sono 2 anni che, anziché fare i conti con ilsi divertono ad attaccare il presidente della Regione Campania”.

Poi una nuova bordata a Schlein: “La segretaria del Pd ha anche detto che nessuno è indispensabile, nessuno è eterno. Noi a questa verità eravamo arrivati già da qualche decennio. Ecco, toccando ferro, siamo d’accordo su questo, ma è un’osservazione che rischia di essere un po’ banale, perché bisogna evitare di cadere poi nell’affermazione conseguente, e cioè che uno vale uno. ‘Nessuno è indispensabile, nessuno è eterno’ non può significare ovviamente che uno vale uno – continua – Questa è un’affermazione puerile di cui si stanno liberando giustamente gli esponenti 5 Stelle. Il problema non è chi è indispensabile e chi è eterno, il problema è decidere quello che è utile politicamente per un territorio o per una comunità. E nel decidere il destino dei territori il ruolo fondamentale è dei territori. Sui territori non possono decidere le logiche di partito, di corrente, di coalizione, ma decidono le situazioni concrete”.