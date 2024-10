L’uragano Milton devasta la Florida: il bilancio

191 Visite

Almeno dieci morti, oltre 3 milioni di famiglie senza elettricità, migliaia di sfollati e centinaia di case distrutte dagli oltre 50 tornado che Milton ha scatenato. Il bilancio dell’uragano che si è abbattuto sul centro e il sud della Florida è pesante ma non il peggior scenario possibile. In ogni caso, nonostante sia stato declassato da categoria 5 a 1, resta l’allerta per le sue conseguenze, soprattutto il rischio allagamenti che interessa al momento ben 12 milioni di persone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews