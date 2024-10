Marano, piangono davanti al prefetto per la mancanza di vigili e poi ne “regalano” uno all’Inps. Comune sempre peggio

742 Visite

Si lamentano, si lagnano della mancanza di personale, e lo hanno fatto anche in presenza del prefetto di Napoli nel corso della sua ultima visita a Marano, ma poi “regalano” (nulla osta concesso dal sindaco Morra e prima ancora dal comandante della municipale De Luca su richiesta dell’Inps), per dodici mesi, un altro agente della polizia municipale ad altro ente, nel caso specifico all’Inps. Il comparto con più problemi del territorio, rimasto ormai con 21 persone in organico su una rosa che ne prevederebbe almeno 70-80, viene depauperato di una nuova unità, dopo quanto già fatto tre-quattro anni fa con un agente dirottato al tribunale Napoli nord.

E poi si lamentano, chiagneno se qualcuno li critica. E’ un Comune, invece, criticabile sotto tutti i punti di vista, così come coloro che hanno avallato questa ennesima discutibile scelta. Intanto i servizi essenziali sono quasi a rischio.













