MARANO, IL PREFETTO DI BARI SULLA QUESTIONE SICUREZZA: “GLI INDICI DI DELITTUOSITA’ SONO IN CALO NEL TERRITORIO, MA CI SARANNO PIU’ CONTROLLI”

“Gli indici di delittuosità, secondo i dati in nostro possesso, sono in calo in questo territorio, ma ad ogni modo cercheremo di mettere in campo le misure necessarie per far sì che questo indice si abbassi ulteriormente”. Sono le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha presieduto il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto a Marano.

Il prefetto ha aggiunto che le “amministrazioni si stanno impegnando fattivamente sul tema della videosorveglianza dei territori, che saranno fatti ulteriori sforzi con operazioni alto impatto nei pressi di scuole e luoghi sensibili”. Infine la questione della carenza di personale, sia tra i vigili che nella compagnia dei carabinieri (“saremo in grado di mettere in campo diverse iniziative pur nell’esiguità delle risorse”) e un pensiero e il cordoglio alla famiglia di Corrado Finale, il giovane travolto e ucciso dall’auto di Aurelio Taglialatela nei giorni scorsi in via Del Mare.













