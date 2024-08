“Manovre per sabotare il governo”. FdI fa quadrato su Arianna Meloni

266 Visite

“Vogliono indagare Arianna Meloni” Questo titolo di apertura de il Giornale accompagnato dall’editoriale di Alessandro Sallusti accende il dibattito politico. Dagli esponenti di Fratelli d’Italia parte un fuoco di fila di commenti di solidarietà nei confronti della responsabile della segreteria politica del partito per l’uso di un presunto “metodo Palamara” contro appunto la sorella della premier. Mentre il leader di Italia viva, Matteo Renzi, non le manda a dire: “Sallusti ipotizza un complotto. In soldoni: la magistratura, una parte dei giornali e Italia Viva si sarebbero messi d’accordo per organizzare un complotto e indagare Arianna per traffico di influenze”. Poi si chiede: “Le sorelle Meloni vedono i fantasmi? In questa domenica di agosto ci tocca rispondere alle aggressioni di Fratelli d’Italia e alle ansie da complotto della famiglia della premier”. Quindi, con riferimento alle interrogazioni parlamentari presentate da Maria Elena Boschi e Raffaella Paita dopo alcuni articoli di stampa su un presunto “attivismo” della sorella della premier sui dossier delle nomine Rai e Fs, Renzi assicura: “Se qualcuno pensa di fermare le iniziative democratiche di Italia viva e dei suoi gruppi parlamentari, quel qualcuno sappia che quelli come noi hanno subito vere e proprie aggressioni giudiziarie e social. Gli insulti di chi non sa risponderci nel merito non ci fermano, ma ci stimolano ad andare avanti con ancora più determinazione”. Il leader di Iv si rivolge direttamente all’inquilina di Palazzo Chigi: “Chiediamo a Giorgia Meloni di prendere le distanze da chi insulta e di rispondere in Parlamento nel merito alle nostre interrogazioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews