La notte delle 100 scosse nei Campi flegrei. Cittadini stremati: “Così non si può andare avanti”

499 Visite

La gente è stremata. Sono state 109 in poco più di 24 ore le scosse registrate dalle strumentazioni dell’Osservatorio Vesuviano che ha dichiarato concluso lo sciame sismico nel primo pomeriggio di ieri. Ventiquattro ore durante le quali anche i più tenaci abitanti dei Campi Flegrei hanno avuto momenti di preoccupazione. C’è chi è sceso in strada, chi ha preferito allontanarsi da Pozzuoli in attesa della conclusione delle scosse, chi s’è attaccato ai social comunicando, in tempo reale, ogni sussulto del suolo, una situazione al limite della sopportazione.

La sequenza infinita delle 109 scosse è iniziata sabato poco prima delle 15. Il primo sisma è stato registrato alle 14,52; eventi inizialmente lievi, poi due piccole spallate di magnitudo 2.3 e 2 seguite da un altro lunghissimo spazio occupato da scosse leggere, eppure spesso percepite dalla popolazione. Poi due ulteriori colpi, nel cuore della notte, rispettivamente di magnitudo 2.8 e 2.1: un segnale di definitivo pericolo che ha spinto qualcuno a scendere in strada. La fine del lunghissimo sciame è stata dichiarata ieri nel primo pomeriggio. Nessun danno rilevane alle persone, alle cose, alle case, tanti nuovi dubbi nella testa degli abitanti dei Campi Flegrei che hanno ricominciato a fare i conti con la paura.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews