Il Comune di Luogosano assegna la civica benemerenza all’esperto di contabilità finanziaria Marco Gagliarde

Il Comune di Luogosano (Benevento) ha assegnato la benemerenza civica a Marco Gagliarde, dottore commercialista, revisore dei conti e funzionario contabile della PA per “aver profuso, nell’incarico assegnatogli, la propria competenza in merito alla finanza degli enti locali, dimostrando un’integrità e una professionalità esemplare”.

Il Comune di Luogosano nel 2021 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario. 3 anni fa l’Ente si avvaleva del supporto contabile del Dott. Marco Gagliarde per superare le criticità del dissesto e le incombenze connesse per il corretto svolgimento delle procedure di redazione dei documenti contabili a farsi dalle annualità immediatamente successive alla dichiarazione di default. Nel corso di questo periodo il Dott. Gagliarde – si legge in un atto del Consiglio Comunale – “ha dimostrato dedizione al servizio dell’amministrazione e della collettività di Luogosano, espressi con il massimo impegno possibile pur nello svolgimento di un incarico temporaneo”.

Ecco perché nasce la proposta di conferire la benemerenza civica che – di norma – viene assegnata a coloro che si sono particolarmente distinti per la Scienze, Medicina, Lettere, Arti e Mestieri, nel mondo del lavoro e della formazione e dell’educazione, per le attività sociali e assistenziali, per atti di coraggio ed abnegazione civica, nel mondo dello sport, Istituzione Enti Benemeriti e Progetti innovativi che abbiano contribuito allo sviluppo della città.

Sicuramente un bel traguardo per un professionista impegnato nel supportare tanti Enti con problemi di carattere finanziario.