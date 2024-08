Olimpiadi, no degli azzurri all’allenamento nella Senna

60 Visite

Niente allenamento nella Senna per i nuotatori azzurri che tra giovedì e venerdì dovranno disputare la 10 chilometri, sebbene l’organizzazione delle Olimpiadi, dopo l’ennesimo stop and go, avesse comunicato la possibilità di farlo. Al loro posto per provare il campo di gara, ovvero il tratto di Senna tra tra pont Alexandre III e pont de l’Alma, si è tuffato il ct della nazionale Stefano Rubaudo, che ha assunto la decisione di evitare la prova nel fiume insieme al tecnico Fabrizio Antonelli e agli stessi azzurri, di concerto con la dirigenza federale. Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri stanno rifinendo la preparazione presso una piscina del circuito olimpico.Il no degli azzurri alle prove nella Senna: “Preferiamo evitare contaminazioni”

“Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara “, ha chiarito Antonelli, spiegando che “abbiamo svolto allenamenti specifici per nuotare pro e controcorrente e abbiamo studiato nel dettaglio il campo gara. Siamo pronti ad affrontare avversari e difficoltà ambientali”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews