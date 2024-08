Marano, De Stefano: “Chiusura improvvisa ufficio cambio residenza, la storia si ripete”

468 Visite

Oggi, come già accaduto a fine febbraio, l’ufficio cambio residenza del Comune di Marano è rimasto chiuso senza alcun preavviso, causando notevoli disagi ai cittadini. Nonostante il caldo torrido e gli impegni lavorativi, molti residenti si sono recati presso l’ufficio per adempiere a necessità urgenti, solo per scoprire che sarebbero dovuti andar via senza una spiegazione.

La chiusura improvvisa dell’ufficio ha lasciato molti cittadini disorientati e frustrati e questo è davvero inaccettabile. Son stati presi permessi dal lavoro e, cosa più difficile, sono state affrontate le alte temperature di questi giorni con il fine di risolvere questioni importanti, ma purtroppo, son state trovate le porte chiuse senza nessuna comunicazione e nessun avviso consultabile sul sito del comune.

Questo episodio ricorda tristemente quanto accaduto a fine febbraio, quando l’ufficio rimase chiuso senza preavviso, creando una situazione di caos e malcontento tra la popolazione.

Anche allora, le lamentele si erano sollevate forti e chiare, ma a quanto pare, poco è cambiato.

Consigliere di minoranza Salvatore De Stefano, lista INSIEME SI PUÓ













