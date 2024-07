Marano, viabilità e abbonamenti per residenti. Fanelli: “C’è qualcosa che non quadra”

Ampliamento strisce blu e abbonamento per residenti e Commercianti? Fanelli di Sinistra Italiana: “c’è qualcosa che non quadra” Nella scorsa consiliatura ho condotto una incessante battaglia affinché si riconoscesse la gratuità per i disabili e si promuovessero gli abbonamenti per i residenti e i commercianti. L’assessore al ramo rispondeva ogni volta che, per determinare queste condizioni si doveva prevedere prima un ampliamento delle strisce blu. Per i disabili è intervenuta la normativa nazionale a garantire la gratuità del parcheggio. Stessa battaglia condotta anche nei confronti della Commissione Straordinaria a cui ho scritto più volte. Per i commercianti e i residenti, durante una seduta di Commissione, quando interrogammo la Polizia Municipale ci fu detto altresì che, per la promozione degli abbonamenti bisognava ampliare il piano previsto per i parcheggi delimitati dalle strisce blu. Quindi, se c’è ampliamento, come stiamo vedendo in queste ore, di conseguenza, dovrebbero essere stati previsti anche gli abbonamenti per i residenti e i commercianti. Inoltre, l’assessorato alla Viabilità, che, per un anno, di fatto è stato inesistente, è ancora vacante. Il Sindaco, dunque, chiarisca alla città la questione, perché è da sempre che i residenti e i commercianti attendono gli abbonamenti, come mai neanche adesso si è provveduto?

Stefania Fanelli, consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti