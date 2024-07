Maduro rieletto, farsa di regime

124 Visite

Nuovo mandato da presidente del Venezuela per Nicolas Maduro: a indicarlo sono i dati, parziali, del voto che si è tenuto nel Paese latino-americano ieri. Secondo il capo del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoroso, dopo lo scrutinio di circa l’80 per cento delle schede Maduro è in testa con il 51,2 per cento dei consensi. Fermo a 44,02 il suo sfidante, l’ex ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia. Un verdetto, quello delle urne, contestato sia dai rivali interni che dagli osservatori esterni, a cominciare dagli Stati Uniti, e che getta nuove ombre sul regime bolivariano chavista di Caracas.

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, non riconosce infatti l’esito ufficiale del voto e sostiene che Urrutia abbia ottenuto il 70% dei voti, non il 44% come riportato dalla commissione elettorale. “Vogliamo dire a tutto il Venezuela e al mondo che il Venezuela ha un nuovo presidente eletto ed è (il candidato) Edmundo Gonzalez Urrutia”, ha detto ai giornalisti Machado aggiungendo: “Abbiamo vinto”. Machado, principale sostenitore dell’ex ambasciatore aspirante alla presidenza, ha assicurato di possedere più del 40% dei verbali trasmessi dal corpo elettorale, secondo cui Gonzalez Urrutia ha ottenuto il 70% dei voti, mentre Maduro il 30%. “Questa è la verità ed è, miei cari venezuelani, l’elezione presidenziale con il più ampio margine di vittoria della storia. Congratulazioni, Edmundo!”, ha detto la leader anti-chavista, sostenendo che l’opposizione “ha sconfitto” il partito al potere “in tutto il Venezuela”. Machado ha annunciato che nei prossimi giorni verranno annunciate “azioni in difesa della verità” e “rispetto della sovranità popolare”, che domenica “ha espresso ed eletto” Gonzalez Urrutia, ha sottolineato. Secondo i dati ufficiali, Maduro è stato rieletto per il terzo mandato consecutivo con il 51,2% dei voti (5.150.092 preferenze), mentre a Gonzalez Urrutia sarebbero andati 4.445.978 voti, pari al 44,2%.













