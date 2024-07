Torre del Greco, prende a pugni tre operatori sanitari e due guardie giurate, chiuso il pronto soccorso dell’Ospedale Maresca.

684 Visite

Borrelli (Avs): “Pene severe per chi commette violenze negli ospedali, tolleranza zero”

La scorsa notte, come denunciato dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, il fratello di un paziente appena dimesso dal pronto soccorso dell’Ospedale Maresca, a Torre Annunziata, è andato in escandescenza e ha iniziato a scagliarsi con violenza contro operatori sanitari e guardie giurate. A suo dire il fratello, ricoverato per agitazione psicomotoria, non doveva rientrare a casa e pretendeva che la struttura lo tenesse ancora in cura. A quel punto ha iniziato a scagliarsi contro tre sanitari e due guardie giurate mandandoli ko. I cinque hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e il pronto soccorso è stato chiuso, fatti salvo i codici rossi.













