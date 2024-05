Potenza, il 17 maggio fiaccolata per Hana: la gattina di strada uccisa a bastonate

109 Visite

Hana era una gattina di 6 anni che viveva felice nel rione Lucania, a Potenza. La sua vita è stata stroncata la notte tra il 19 e il 20 aprile a colpi di bastonate da parte di ignoti. Nonostante sia stata immediatamente soccorsa, per lei non c’è stato nulla da fare. La frattura della spina dorsale le ha causato una lenta e straziante fine, dopo 20 lunghissimi giorni di agonia, leniti solo dall’amore dei veterinari e delle persone che l’accudivano. I comitati animalisti cittadini si sono ribellati e hanno indetto una fiaccolata in onore di Hana che si terrà a Potenza il 17 maggio alle ore 19,30, proprio nel rione Lucania.













